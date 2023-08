Səfirdən Rasim Balayevlə bağlı maraqlı paylaşım

Azərbaycanın Almaniyadakı səfiri Nəsimi Ağayev bu gün 75 yaşı tamam olan Xalq artisti Rasim Balayevlə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, diplomat R.Balayevi məşhurlaşdıran “Babək” filminin 1981-ci ildə Berlində alman dilinə dublyaj edilməsi məsələsinə diqqət çəkib.

“Azərbaycanın məşhur aktyoru Rasim Balayev Azərbaycanın “İstiqlal” ordeni ilə təltif edilib. Balayev 1981-ci ildə Berlində mükəmməl şəkildə alman dilinə dublyaj edilən “Babək” filmindəki rolu ilə də tanınıb”, - səfir bildirib.

