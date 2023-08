Rusiya Cənubi Koreya ilə atom elektrik stansiyaları tikir

Uqanda prezidenti Yoveri Museveni Rusiya və Cənubi Koreyanın atom elektrik stansiyalarının tikintisinə başlayacağını açıqlayıb.

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, o, ölkəsində tikiləcək atom elektrik stansiyaları ilə bağlı Rusiya və Cənubi Koreya ilə danışıqların davam etdiyini bildirib.

İki ölkənin 15 min meqavat gücündə 2 nüvə stansiyası inşa edəcəyi qeyd olunub.

Həmçinin Rusiya-Afrika Zirvə Toplantısında Uqanda ilə Rusiyanın atom elektrik stansiyası layihəsi ilə bağlı müqavilə imzaladığı açıqlanıb.

