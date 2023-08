Azərbaycan Karate Federasiyaları Assosiasiyası İctimai Birliyinin adı dəyişdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qurumun mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Gənclər və İdman Nazirliyinin tələblərinə uyğun olaraq, qurumun adı Azərbaycan Karate Federasiyası (AKF) İctimai Birliyi olub.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Karate Federasiyasının prezidenti Milli Məclisin deputatı Ülvi Quliyevdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.