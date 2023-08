İranda İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) zabiti hökumət əleyhinə qüvvələrlə qarşıdurma zamanı öldürülüb.

Metbuat.az “Tasnim”-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə ölkənin şimal-qərbində baş verib.

Qarşıdurma zamanı öldürülən hərbçinin Əmirhüseyn Salehiyan adlı şəxs olduğu bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.