Qızları xilas edərkən batan Raminin məzarı - FOTO

Dənizdə batan qızları xilas edərkən boğulan Ramin Məmmədzadə dəfn edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Lənkəranın Sütəmurdov kəndi ərazisində dənizdə boğulan Ramin Məmmədzadənin qohumları Baku TV-yə danışıblar.

Əmisi Bəhruz Məmmədov bildirib ki, Ramin çox mədəni insan olub:

“Dünən dənizə gedib. Orada iki nəfərin boğulduğunu görəndə dərhal onları xilas etməyə çalışıb. Bir nəfəri xilas edib, ikincini xilas etmək istəyərkən özü boğulub”.

Raminin əmisi oğlu Mircavid Məmmədzadə qeyd edib ki, onlar birlikdə böyüyüblər:

“İdmançı idi, fiziki işlərlə məşğul olurdu”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.