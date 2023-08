Məktəbli formaları satışda: Rəng seçimi bu cür olacaq - VİDEO

Bakıda məktəbli formalarının satış məntəqələri açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verirk ki, valideynlər təkcə Bakı Tikiş Evinin əsas binasında deyil, həmçinin tikiş evinin şəhərdəki müxtəlif satış mərkəzlərində məktəbli formalarını ala bilərlər.

BTE-nin satış müdiri Etibar Əzimov deyir ki, bütün filiallarda 4 rəngdə məktəbli geyim forması mövcuddur.

Paytaxt ərazisində məktəbli formalarının 18 satış məntəqəsi mövcuddur. Valideynlər özlərinə yaxın olan məntəqədən övladları üçün müvafiq formaları əldə edə bilərlər.

Daha ətraflı "Xəzər Xəbər"in videosunda:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.