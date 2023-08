Türkiyə Ordusunun şəhid verdiyi ərazidə PKK terror qruplaşmasının 4 üzvü məhv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.

Qeyd olunub ki, terrorçular İraqın şimalında keçirilən “Pəncə-Kilid” əməliyyatı çərçivəsində zərərsizləşdiriliblər.

Xatırladaq ki, Türkiyə Ordusu sözügedən ərazidə son iki gündə 4 şəhid verib.

