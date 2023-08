Bakıda 5-ci mərtəbədə fasad quran şəxs yıxılaraq ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baş prokurorluğun Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, avqustun 10-u saat 17 radələrində paytaxtın Xətai rayonu ərazisində 1996-cı il təvəllüdlü Razi Bayramovun 9 mərtəbəli yaşayış binasının fasadında quraşdırma işləri apararkən 5-ci mərtəbə səviyyəsindən yerə yıxılması nəticəsində ölməsi faktı üzrə Xətai rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

