Abşeronda su sayğacları oğurlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Abşeron Rayon Polis İdarəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində müxtəlif vaxtlarda 1 özəl müəssisənin ərazisindən, 4 evdən və 5 həyətyanı sahədən su sayğacları oğurlamaqda şübhəli bilinən Masazır qəsəbə sakini Vüsal Abdurahmanov müəyyən olunaraq saxlanılıb.

Faktlarla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.