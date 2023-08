Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Ağdam-Xankədi və Laçın yollarından istifadə ilə variant təklif edib.

Metbuat.az "Kommersant"a istinadən xəbər verir ki, təklif Ağdam yolunun açılması və BQXK vasitəsilə lazım olan hər şeyin oradan çatdırılması olub. Yol açıldıqdan sonra isə Laçın yolunda nəqliyyatın hərəkətinin bərpa ediləcəkmiş.Amma varianta yüksək səviyyədə hazırlıq görülsə də, separatçılar işi pozublar. Mənbə təklifin nə vaxt irəli sürüldüyü barədə məlumatı açıqlamayıb.

