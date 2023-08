Avqustun 11-də Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin N saylı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusu Qranik Vardanoviç Xnkoyan ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirliyin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Hərbçinin odlu silahdan açılan atəş nəticəsində öldüyü bildirilir. Hadisənin baş vermə şəraitinin tam aydınlaşdırılması üçün araşdırma aparılır.

Qeyd edək ki, bu, Ermənistanda son sutkada öldürülən ikinci hərbçidir.

