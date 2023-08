Zaqatalada kirpi ovlayanlar saxlanıldı

Zaqatala Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının qanunsuz ov hallarının qarşısının alınması məqsədilə keçirdikləri tədbirlər nəticəsində rayon ərazisində ov üçün nəzərdə tutulmayan yerdə qanunsuz ov edən Yevlax sakinləri Elçin Nadirov, Elşən Əliyev və Hüseyn Hüseynov saxlanılıblar.

Bu barədə Metbuat az-a DİN Mətbuat Xidmətinin Şəki regional qrupundan məlumat verilib.



Bildirilib ki, onlardan kəsib satmaq məqsədilə ovladıqları çoxlu sayda kirpi və digər sübutlar götürülüb.

Həmin şəxslər barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə protokol tərtib olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.