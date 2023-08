Cəmi 3 gün qaldı: Bu bürclərin cibləri pulla dolub-daşacaq

Astroloqlar avqustun ikinci rübündə bəzi bürclərin pula çatacağı ilə bağlı proqnoz veriblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu ay Şir bürcü üçün uğurlu ay olacaq. Onlar iş həyatında uğur qazanacaq və yüksək gəlir əldə edəcəklər. Veneranın Şir bürcünün səyahəti davam etdikcə, sevgi həyatlarında da xoşbəxtlik yaşayacaqlar.

Qız bürcləri avqustun 2-ci rübündə rəhbərləri tərəfindən mükafatlandırılacaqlar. Merkurinin himayəsində olan Qızlar iş həyatında mühüm layihələrə imza atacaq və təqdir olunacaqlar.

Oğlaqlar üçün avqustun ikinci rübü çox uğurlu keçəcək. Bürclərində Saturnun olması onlara səbir, nizam-intizam və məsuliyyət hissi verəcək. Beləcə iş həyatındakı çətinliklərin öhdəsindən gələcək və sabit gəlir əldə edəcəklər.

Aidə / Metbuat.az

