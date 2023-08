Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Ərdoğan aktyor Tamer Karadağlıya vəzifə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qərara əsasən Tamer Karadağlı Dövlət Teatrlarının baş direktoru təyin edilib.

Onun qərarı ötən gün açıqlanıb.

