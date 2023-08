Ərəb Çempionlar Kubokunun final oyununda Səudiyyə Ərəbistanının iki klubu – “Əl-Hilal” və “Əl-Nəsr” klubları üz-üzə gəlib.

Oyun “Əl-Nəsr”in 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb və klub kubokun sahibi olub.

Kriştianu Ronaldu sözügedən görüşdə dubl edib.

“Əl-Hilal” – “Əl-Nəsr” - 1:2

Qollar: Maykl, 51 (1:0), Ronaldo, 74 (1:1), 98 (1:2)

