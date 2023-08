Futbolçu ilə ailə quran azərbaycanlı qadından qəribə paylaşım - FOTO

"Şamaxı" klubunun sabiq hücumçusu Anatoli Abanq ilə azərbaycanlı xanımı Adella Hacıyevanın münasibətlərində ciddi problem yaranıb.

Metbuat.az sportinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, iki il öncə ailə quran cütlük artıq yola getmir.

Hazırda Dubay klubunda çıxış edən kamerunlu legioner Hacıyevaya məxsus telefonun “WhatsApp”ını ələ keçirib.

Bu barədə 1 uşaq anasının özü paylaşım edib.

O, istifadəsindəki “vatçap”ın Abanaq tərəfindən oğurlandığını bildirib, tanıdığı insanlardan onunla bu vasitə ilə əlaqə saxlamamalarını istəyib.

