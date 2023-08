Meryem Üzerlinin sirli ad günü partisi

Aktrisa Meryem Üzerli 40 yaşını Berlində qeyd edib.

Metbuat.az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, aktrisa məclis üçün tarixi oteli seçib.

100 nəfərin qatıldığı tədbirdə Türkiyədən Selim Bayraktar və həyat yoldaşı Emel Hanım iştirak edib. Üzerli ad günü məclisindən bir neçə gün əvvəl Berlinə gedən dostları da daxil olmaqla heç kimlə görüşməyib.

Qonaqlara həmçinin bildirilib ki, partidə şəkil çəkdirmək və sosial şəbəkələrdə yerləşdirmək qadağandır.

Buna cavabdeh olan şəxslər məsələdə çox həssas olublar və şəkil çəkmək istəyənlərin qarşısını alıblar. Meryem Üzerli gecədən heç bir paylaşım etməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.