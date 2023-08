Həkimlər öz müalicələri üçün xaricə niyə gedir? - AÇIQLAMA

“Xaricə heç vaxt getməmişəm və buna imkanım yoxdur”.

Metbuat.az xəbər evrir ki, bu sözləri Bizim.media-ya açıqlamasında Azərbaycan Tibb Universitetinin dosenti, fizioloq, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Rəşid Mahmudov həkimlərin müalicə üçün xaricə üz tutması məsələsindən danışarkən qeyd edib.

Onun sözlərinə görə, ümumiyyətlə xaricdə olmayıb:

“Maaşla dolanan adamam və məvacibim yalnız dolanmağa yetir. Xaricə getməyə imkanım yoxdur. Toylara belə çox vaxt borc götürüb gedirəm”, - deyə R.Mahmudov gileylənib.

Qeyd edək ki, son vaxtlar həkimlərimiz nəinki vakansiya üçün, hətta öz səhhətlərində yaranmış narahatlıqları üçün də xaricə axın edirlər.

