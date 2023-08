9 və 10 sentyabr tarixlərində Bakıda EcoTech 2023 sərgisi keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərgiyə qoşulmaq istəyənlər müraciət edə bilərlər.

Yaşı 14-18 arasında olan 3-5 nəfərdən ibarət komanda quraraq davamlılıq və ya texnologiya mövzusuna diqqət yetirən proyekt hazırlanmalıdır.

Layihə variantı ərizə forması vasitəsilə EcoTech 2023-ə təqdim edilməlidir.

Müraciətlərin son tarixi isə 25 avqustdur.

EcoTech layihəsinin bir üzvü olmaq üçün bu fürsəti qaçırmayın.

Layihə barədə əlavə məlumatları bu ünvanlardan əldə etmək mümkündür.

Onlayn saytı - https://ecotechbaku.com/

E-poçt ünvanı – [email protected]

İnstaqram səhifəsi - @ecotechbaku

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.