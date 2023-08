Azərbaycan neft məhsullarının ixracını 65% artırıb

Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycan 340 736,41 min ABŞ dolları dəyərində 586 349,62 neft məhsulları ixrac edib.

Metbuat.az Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, hesabat dövründə Azərbaycanın ixrac etdiyi neft məhsullarının dəyəri 2022-ci ilin müvafiq dövrünün göstəricisi ilə müqayisədə 55%, həcmi isə 65% artıb.

Xatırladaq ki, ötən il Azərbaycan 527 355,16 min ABŞ dolları dəyərində 770 815,85 ton neft məhsulları ixrac edib. Hesabat dövründə ölkənin ixrac etdiyi neft məhsullarının dəyəri 2021-ci ilin göstəricisi ilə müqayisədə 18,8%, həcmi isə 42,6%-ə yaxın azalıb.

