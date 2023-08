Şuşa şəhərində daha bir kütləvi məzarlıq aşkarlanıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, avqustun 1-15-dək aparılan qazıntı işləri nəticəsində Şuşa həbsxanası ərazisində 17 şəxsə aid olduğu ehtimal edilən insan qalıqları tapılıb.

