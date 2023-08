Zəlzələ bildirişi niyə Azərbaycan vətəndaşlarına gəlib?

Bu gün səhər saatlarında bəzi şəxslərin mobil telefonuna Azərbaycanda zəlzələ olması ilə bağlı bildiriş gəlib.

Metbuat.az xəbər verirk ki, android sistemli mobil telefonu olan bəzi istifadəçilərə ölkəmizdə zəlzələnin baş verməsi barədə məlumat göndərilib.

Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüsalə Rafiqqızı bildirib ki, həmin informasiyanın Azərbaycanla heç bir əlaqəsi yoxdur.

“Bəs Azərbaycanlı istifadəçilərə niyə belə məlumat göndəririlir?”.

İnformasiya Komnukasiya Texnalogiyaları üzrə mütəxəssis Rəşad Əliyev deyir ki, ölkəmizə yaxın ərazilərdə 3-baldan yuxarı zəlzələ qeydə alınarsa, təhlükəsizlik baxımından android sistemli telefonlara belə məlumatın ötürülməsi normaldır.

Qeyd edək ki, Türkmənistanda yerli vaxtla saat 05:37-də 5 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.

Daha ətraflı "Xəzər Xəbər"in mövzu ilə bağlı hazırladığı videoda:

