Azərbaycan Ermənistanın yalanını bu görüntülərlə İFŞA ETDİ - VİDEO

“Deyirsiz, Xankəndidə insanlar acdır, əslində orada hamı xoşbəxtdir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Yaşar Əliyev BMT Təhlükəsizlik Şurasının Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki vəziyyətə həsr olunan iclası zamanı deyib.

Y. Əliyev ermənilərin “aclıq” iddialarına fotolarla cavab verib:

“Mənim BMT-nin Ali Məclisinə təqdim etmək istədiyim başqa bir məsələ də var. Sosial şəbəkələr yerli ermənilərin müxtəlif yubileyləri, toyları, ad günlərini və digər xoş hadisələri qeyd edən müxtəlif videolarla doludur”.

