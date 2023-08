Prezident bu şəxsləri təltif etdi - SƏRƏNCAM

Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin bir qrup hərbi qulluqçusu təltif edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin mühafizəsinin təmin edilməsində, ölkənin ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında və sərhəd mühafizə orqanları qarşısında qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif ediliblər:

“Azərbaycan Bayrağı” ordeni ilə

Şirinzadə Firuz Böyükağa oğlu – general-leytenant

Mustafayev İlkin Aydın oğlu – polkovnik-leytenant

Səfərov Elvin Sərraf oğlu – polkovnik-leytenant

Quliyev Anar Sədi oğlu – kapitan

2-ci dərəcəli “Rəşadət” ordeni ilə

Yunisli Ziya Rauf oğlu – kapitan

3-cü dərəcəli “Rəşadət” ordeni ilə

Hüseynov Naseh İbrahim oğlu – polkovnik

Nağıyev Murad Tofiq oğlu – polkovnik

2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

İbrahimov Elçin Zaur oğlu – general-leytenant

Abuzərli Natiq Zahid oğlu – general-mayor

3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

Əliyev Rəsul Rasim oğlu – polkovnik

Nağıyev Məhəmməd Biladon oğlu – polkovnik

Rəhmanov Elşən Sabir oğlu – polkovnik

Abdullayev Anar Arif oğlu – polkovnik-leytenant

Səfiyev Mübariz Məhəmməd oğlu – mayor

“Vətən uğrunda” medalı ilə

Dünyamalıyev Ağamirzə Bəhman oğlu – polkovnik

Həbibov Elnur Arif oğlu – polkovnik

Mirzəyev Mirzə Adil oğlu – polkovnik

Baxşıyev Ravil Sabir oğlu – polkovnik-leytenant

Umudov Xəyyam Ehsan oğlu – 2-ci dərəcəli kapitan

Rzayev Emin Salam oğlu – kapitan

“İgidliyə görə” medalı ilə

Pirimov Ceyhun Ələkbər oğlu – tibb xidməti leytenantı

“Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə

Abbasov Aftandil Qabil oğlu – polkovnik-leytenant

Abdullayev Ruslan Mehman oğlu – polkovnik-leytenant

Əkbərov Yusif Mürsəl oğlu – polkovnik-leytenant

Əzimova Gülnar Bəhram qızı – polkovnik-leytenant

Quliyev Elməddin Çingiz oğlu – polkovnik-leytenant

Məmmədli Rəhman Bayram oğlu – polkovnik-leytenant

Nağıyev Yaşar Tofiq oğlu – polkovnik-leytenant

Sadiqov İsmayıl Rəfael oğlu – polkovnik-leytenant

Əliyev Vəfadar Çingiz oğlu – mayor

Lazımzadə Azər Xudaverdi oğlu – mayor

Mirzəyev Elçin Cavanşir oğlu – mayor

Müslümov Elçin Qəşəm oğlu – mayor

Məmmədov Cavid Yusif oğlu – kapitan

Niftullayev Tural Calal oğlu – kapitan

Salahov Rəşad Maarif oğlu – kapitan

Səmədov Etibar İlqar oğlu – kapitan

Əliyev Əlizadə Eyyub oğlu – baş leytenant

Hüseynov Şamxal Əli oğlu – baş leytenant

Qarayev Toğrul Əhməd oğlu – baş leytenant

Quliyev Rəvan Əyar oğlu – baş leytenant

Nəcəfov Samir Əli oğlu – baş leytenant

Ramazanov Elvin Allahverdi oğlu – baş leytenant

Abdullayev Vüsal Fikrət oğlu – baş gizir

Cəlilova Dilşad Həsən qızı – baş gizir

Xanbutayeva Zabitə Firudin qızı – baş gizir

Mikayılova Şəlalə Elman qızı – baş gizir

İsaqzadə İlkin Yasin oğlu – gizir

Zeynalov Məqsəd Əsəd oğlu – kiçik gizir

Mənafov Emil Nazim oğlu – kiçik çavuş

Hüseynov Elnur Azər oğlu – əsgər

Hüseynov Ruslan Vidadi oğlu – əsgər

Novruzlu Nihad Elburus oğlu – əsgər.

