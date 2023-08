Azərbaycanlı Zəhra Nəsirli Türkiyədə keçirilən xaricdən tələbə qəbulu imtahanında yüksək bal toplayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Zəhra Nəsirli imtahanda tam bal- 500 bal toplayaraq 19 min 221 nəfər arasında birinci olub. O, Ankara universitetində tibbi sahəsi üzrə təhsil alacaq.

Universitetin rektoru Necdet Ünüvar Zəhra ilə danışıb, ona uğurlar arzulayıb.

