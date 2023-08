Xırdalanda ailəsi ilə mübahisə edən sərxoş kişidən DƏHŞƏTLİ ƏMƏL

Abşeronda kişi yaşadığı evdə yanğın törədib.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə gecə saatlarında Xırdalan şəhərində baş verib. 52 yaşlı şəhər sakini Ş.Məmmədov ilə ailə üzvləri arasında mübahisə yaranıb. Bu zaman sərxoş vəziyyətdə olan Ş.Məmmədov içində benzin olan plastik çəlləyi həyətdən evə gətirib və dəhlizə tökərək yandırıb.

Nəticədə özü müxtəlif dərəcəli yanıq xəsarətləri alıb. Xanımı S.Məmmədova isə tüstüdən zəhərlənib. Hər iki şəxs qeyd olunan diaqnozlarla xəstəxanaya yerləşdiriliblər.

Faktla bağlı Abşeron Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

