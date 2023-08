Maestro Niyazinin anadan olmasının 111-ci ildönümü qeyd olunacaq

Avqustun 20-də Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında SSRİ Xalq artisti, görkəmli dirijor və bəstəkar Niyazinin (1912-1984) anadan olmasının 111-ci ildönümünə həsr olunmuş konsert keçiriləcək.

Bu barədə Metbuat.az-a Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, konsertdə Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin (bədii rəhbər və baş dirijor, Əməkdar artist Fuad İbrahimov) müşayiətində solistlər Fatimə Cəfərzadə (soprano) və Gülnar Qüdrətli (xanəndə) çıxış edəcəklər.

Proqramda Niyazinin “Rast” simfonik muğamı, “Arzu” romansı, “Qaragilə” xalq mahnısı (Niyazinin işləməsində) və “Konsert” valsı səsləndiriləcək.

