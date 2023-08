Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edildi - RƏSMİ

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə təsdiqlənən Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanuna edilən dəyişiklikdə əksini tapıb.

Fərmana əsasən, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 15-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

Maddə 1. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 221.4.7-ci və 221.4.8-ci maddələrinin birinci abzaslarından "nəqliyyat siyasətini həyata keçirən" və "mərkəzi" sözləri çıxarılsın.

Maddə 2. Bu Qanun 2023-cü il oktyabrın 1-dən qüvvəyə minir.

