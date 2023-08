Naxçıvanda keçirilən “Heydər Əliyev - 100” Diaspor Gənclərinin IV Yay Düşərgəsi tədbirində maraqlı anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbirdə iştirak edən Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi Fuad Nəcəfli və Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradovun gənclərlə rəqsi maraqla qarşılanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.