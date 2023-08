Bakıda nəhəng kərtənkələ öldürülüb.

Metbuat.az Ölkə.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkədə foto yayılıb. Bu sürünən heyvanın Zirədə öldürüldyü bildirilir.

Foto təşviş yaradıb. Sosial şəbəkə istifadəçiləri bunun ilan olduğunu, zəhərli olduğunu iddia ediblər.

Qeyd edək ki, bu kərtənkələyə bənzər canlı Qafqazda və Türkmənistanın cənubunda yaşayır. Gözlüklü halsid, yaxud ilanabənzər kərtənkələ adlanır. Bu canlının iki növü “Qırmızı Kitab” a düşüb. Tam zəhərsizdir.

