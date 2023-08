Xəbər verdiyimiz kimi, süni intellekt vasitəsilə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın səsini təqlid edən 26 yaşlı şəxs həbs edilib.

Metbuat.az “Oda TV”yə istinadən xəbər verir ki, Fateh Əmrə Hülagü Türk Tarix Qurumunun sabiq sədri professor Mətin Hülagünün oğlu olduğu ortaya çıxıb.

Qeyd edək ki, Mətin Hülagü qalmaqallı açıqlamaları ilə tanınır.

