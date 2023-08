Azərbaycan şairi Mikayıl Müşfiqin süni intellektlə fotoları hazırlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, fotolar sosial şəbəkədə yayılıb.

Reallığa yaxın görüntülər şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən geniş paylaşılıb.

Qeyd edək ki, Mikayıl Müşfiq 1908-ci ildə anadan olub və 1938-ci ildə repressiyanın qurbanı olub.

