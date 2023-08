Niderlandda Qurani-Kərimə qarşı hörmətsizlik edilib.

Metbuat.az BBC-yə istinadən xəbər verir ki, Qərbin İslamlaşmasına Qarşı Vətənpərvər Avropalılar Təşkilatının (Pegida) lideri Edvin Vaqensveld cümə günü Türkiyənin Haaqadakı səfirliyi qarşısında Quranı cırıb.

Haaqa şəhərinin meri Yan van Zanen hadisəni dəstəkləmədiyini, lakin ifadə azadlığına görə Quranın cırılmasına icazə verdiyini açıqlayıb.

