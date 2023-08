Milli Kəşfiyyat İdarəsi (MİT) Suriyanın şimalındakı Haseke ərazisində yeni əməliyyat keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə KİV-i məlumat yayıb.

Bildirilib ki, əməliyyat nəticəsində PKK terror təşkilatının “rəhbər şəxsi” Hicran İcuzu məhv edilib.

Onun “silahlı qadınlar və gənclər təşkilatı”nın “rəhbəri” olduğu qeyd olunub.

