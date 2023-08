Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin sosial mediada paylaşdığı türk əsgərinin fotosu qısa müddətdə gündəm olub.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadla xəbər verir ki, nazirlik hər kəsi qürurlandıran paylaşıma bu şərhi verib:

“Hər daim zirvədə, hər daim qorxmaz mübarizə...”

