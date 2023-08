Rusiyanın Xalq artisti, məşhur aktyor İqor Yasuloviç vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 81 yaşlı aktyorun dünən təcili xəstəxanaya yerləşdirilmişdi.

O, “Qılınc və qalxan”, “Brilyant əl, “12 stul” kimi filmlərdə yer alıb.

