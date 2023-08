"Qalatasaray"ın futbolçusu Mauro İkardi klubun sabiq oyunçusu George Hacinin rekordunu təkrarlayıb.

Metbuat.az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, o, buna Türkiyə Superliqasının 2-ci turunda "Trabzonspor"a qarşı matçda dubl edərək nail olub. Argentinalı hücumçu Türkiyədə derbilərdə vurduğu qollların sayını 8-ə yüksəldib.

O, Türkiyədə derbilərdə ən çox qol vuran əcnəbi oyunçular sırasında G.Hacinin rekordunu təkrarlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.