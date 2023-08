Fransız ulduz Kilian Mbappe PSJ-dən yeni oyunçu transferinin edilməsini istəyib.

Metbuat.az bildirir ki, Fransa mətbuatının yazdığına görə, Mbappe milli komandadan yoldaşı olan Antoni Qrizmanın PSJ-də forma geyinməsini arzulayır. Qrizmanın da ökəsinə geri dönə biləcəyi ehtimalı olduğu deyilir.

Qrizmanın hazırki klubu "Atletiko Madrid" oyunçu üçün 25 milyon avro sərbəst qalma maddəsi müəyyən edib.

