Azərbaycan şairi Əhməd Cavadın süni intellektlə fotoları hazırlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkədə yayılan fotoları izləyicilər yüksək qiymətləndiriblər.

"Midjourney" adlanan platformada hazırlanan fotolar üz tanıma alqoritmasın sayəsində yenidən "canlandırılır".

Xatırladaq ki, 1892-ci ildə anadan olan Əhməd Cavad 1937-ci ildə repressiyanın qurban olub.

