Somalidə "TikTok" və "Telegram" qadağan olunub.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə ölkənin Rabitə və Texnologiyalar Nazirliyi qərar qəbul edib. Qərara səbəb kimi, sosial şəbəkələrin gənclərin həyatına mənfi təsir göstərməsi və hətta ölümlərə səbəb olması göstərilib.

Həmçinin bu platformalarda əxlaq qaydalarına zidd davranışların olması qeyd edilib.

