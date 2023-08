Türkiyənin "Fənərbağça" klubu "Lester Siti" forması geyinən Bobakari Soumare üçün hərəkətə keçib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə türk mediası yazır. Məlumata görə, "Lester"in 20 milyon avroya transfer etdiyi oyunçu üçün İstanbul klubu da eyni məbləği ödəməlidir. Eyni zamanda oyunçunun icarəyə götürülməsi də gündəmdədir.

Oyunçunun ingilis klubundan ayrılmaq istədiyi bildirilir.

Qeyd edək ki, Soumare keçən mövsüm "Lester"lə 29 matça çıxıb.

