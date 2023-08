Bakıda keçirilən şahmat üzrə Dünya Kubokunda üçüncü yer uğrunda yarış keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüşdə Nicat Abasovla Fabiano Karuana qarşılaşıb.

Mübarizənin birinci hissəsində azərbaycanlı qrossmeyster 1:0 qalib gəlib.

Cavab oyunu sabah keçiriləcək.

