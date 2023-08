Əfsanəvi müğənni Bakıda "Sarı gəlin"i belə oxumuşdu - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, dünyaca məşhur İtaliya müğənnisi Toto Kutinyo bu gün vəfat edib. O, Milanda yatdığı xəstəxanada, 80 yaşında dünyasını dəyişib.

Metbuat.az bildirir ki, əfsanəvi müğənni bundan 15 il öncə - 2008-ci ildə Bakıda olub. O, Heydər Əliyev Sarayında, "Qatar" adlı konsert proqramı ilə çıxış etmişdi.

2013-cü ildə Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə "Baku Crystal Hall"da Toto Kutunyo ən məşhur, sevilən hitləri ilə yanaşı, ilk dəfə olaraq, Azərbaycanın xalq mahnısı "Sarı gəlin"i ifa etmişdi.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

