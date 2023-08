Dünyaca məşhur italyan müğənni Toto Kutunyo vəfat edib.

Metbuat.az "ANSA" agentliyinə istinadən bildirir ki, İtaliya estradasının ulduzu 80 yaşında dünyasını dəyişib.



Milandakı San-Raffaelle klinikasında müalicə alan müğənni-bəstəkarın meneceri Danilo onun uzun sürən xəstəlikdən sonra müğənninin səhhətində son aylar daha da pisləşmə müşahidə olunduğunu deyib.



