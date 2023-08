Türkiyə və BMT birlikdə “Taxıl sazişi”nə dair təkliflər hazırlayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “RİA Novosti“ məlumat yayıb.

Danışıqlarda iştirak edən mənbənin məlumatına görə, prosesdə bəzi problemli məsələlər var. Bunlar daha çox bank prosesləri ilə bağlıdır.

Qeyd edək ki, Prezident Vladimir Putin Rusiya qarşısında üzərinə öhdəliklər götürən tərəflərin həmin öhdəlikləri reallaşdıracağı təqdirdə ölkəsinin “taxıl sazişi”nə qayıtmağa hazır olduğunu bildirib.

