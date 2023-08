İranda fırtına 400-dən çox şəxsi xəstəxanalıq etdi

İranın cənub-şərqindəki Sistan-Bəlucistan əyalətində qum fırtınasından zərər çəkən yüzlərlə insanın xəstəxanalara yerləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sistan-Bəlucistan Fövqəladə Hallar İdarəsinin rəhbəri Mecid Muhibbi qum fırtınası ilə bağlı məlumat verib.

O bildirib ki, 120 gün davam edən küləklər nəticəsində stan-Bəlucistanın şimalında yerləşən Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend və Nimruz şəhərlərində 488 nəfər xəstəxanalara müraciət edib.

Zehekdə görmə məsafəsinin 300 metrə, Zabulda isə 700 metrə qədər azaldığı bildirilir.

