"Mən nazir deyiləm, özümün o qədər problemim var" - Rasim Balayev

"Neçə gündür düşünürəm, nə qəbahət etdim ki, bu dərəcədə reaksiya verildi. Məndən sənətimə uyğun olmayan şeylər tələb edirlər. Deyirlər, Prezidentlə görüşəndə hansısa məsələləri ortaya qoymalıydım. Bilmirlər ki, orada hər şey qrafiklə gedir".

Metbuat.az "Axsam.az"a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Xalq artisti Rasim Balayev yutubda yayımlanan "Bizim müsahibimiz" layihəsində deyib. Bir müddətdir tənqid hədəfinə çevrilən aktyor ünvanına deyilənlərə reaksiya verib:

"Mənim missiyam bu idi: dəvət edildim ki, mükafatım təqdim olunsun. Mən deputat, nazir deyiləm. Mənim özümün nə qədər problemim var, onu deyərdim. Oğlum işsizdir, iş tapa bilmirəm. Bunu deyərdim, həllini də tapardı. Ayıbdır, deyə bilməzdim. Nəvəm neçə vaxt işsiz qaldı, iş tapa bilmirdi. Axırda özü baş vurdu və işə götürüldü. Mən ona görə kiməsə ağız açmadım. Kino problemlərini danışdım, kino dərdini dedim".

Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev 75 illik yubileyi münasibətilə Xalq artisti Rasim Balayevi “İstiqlal” ordeni ilə təltif edib.

