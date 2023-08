Karlo Ançelotti gələn ilin yayında "Real Madrid"dən ayrılacaq.

Metbuat.az "Relevo" nəşrinə istinadən bildirir ki, o, Braziliya milli komandasını çalışdıracaq. Onun əvəzinə isə "Real"a Bayer"i çalışdıran Xabi Alonso keçəcək.

Klub rəhbərliyi 41 yaşlı mütəxəssisi Ançelottinin əsas əvəzedicisi kimi görür.

Qeyd edək ki, Ançelotti 2021-ci ilin yayından "Kral klubu"nun sükanı arxasındadır.

