Baydendən Priqojinin ölümünə REAKSİYA: "Təəccüblənmədim"

ABŞ Prezidenti Co Bayden avqustun 23-də Rusiyanın Tver vilayətində baş vermiş təyyarə qəzasına münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, siyasətçi qeyd edib ki, baş verən faciə onu təəccübləndirməyib: “Lakin mən hələ nəyin baş verdiyini dəqiq bilmirəm”, - C.Bayden fikrinin davamında söyləyib. Xatırladaq ki, avqustun 23-də Rusiyanın Tver vilayətində “Vaqner”in rəhbəri Yevgeni Priqojinə məxsus təyyarə qəzaya uğrayıb. Qəzaya uğrayan təyyarədəki sərnişinlər arasında Yevgeni Priqojin də olub. O, qəzada həyatını itirib. Həmçinin oxuyun: "Aşpaz"lıqdan qiyama gedən yol - Priqojin haqqında bilinməyənlər

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.