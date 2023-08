Türkiyədə güclü meşə yanğınları nəzarət altına alınıb

Türkiyənin Çanaqqala vilayətində 3 gündür davam edən meşə yanğınları nəzarət altına alınıb.

Metbuat.az TRT Haber-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin kənd təsərrüfatı və meşəçilik naziri İbrahim Yumaklı bildirib. Onun sözlərinə görə, yanğın nəticəsində 4 min hektardan çox əraziyə ziyan dəyib.

Yanğının söndürülməsinə 3 min 775 nəfərlik şəxsi heyət, 10 təyyarə, 38 helikopter cəlb olunub. Həmçinin, yanğının söndürülməsi üçün 900 min ton su sərf edilib.

Yanğından sonra Çanaqqala - Çan quru yolunun istifadəsi bərpa olunub.

Məlumata görə, həmçinin Əskişəhərdəki yanğın da nəzarətə alınıb.

